Бывший муж Ольги Кабо раскрыл причину их развода

В прошлом году стало известно об огромных долгах Николая Разгуляева. Некогда успешный бизнесмен превратился в банкрота. Некоторые считают, что почти 12-летний брак пары разрушился из-за финансовых проблем Разгуляева. Однако он уверяет, что это не так. По его словам, Кабо не относится к категории женщин меркантильных.

Николай рассказал, что после развода они с Ольгой поддерживают общение ради общего сына Виктора. По словам бизнесмена, бывшая супруга не имеет отношения к его долгам. Он отметил, что сейчас кредиторы пытаются отобрать загородный дом, который их сыну подарил дедушка. При этом кредитор является крёстным отцом их ребёнка.

Разгуляев признался, что с 2016 года они с Кабо не жили вместе. По его словам, они просто остыли друг к другу. Несмотря на расставание, бизнесмен заявляет, что никогда ничего плохого не скажет об Ольге и другим не позволит.

Николай рассказал, что они не стали сразу оформлять развод, чтобы не провоцировать публичные пересуды. Они видели, как происходило расставание Армена Джигарханяна и его жены Виталины. Они жили рядом, часто приезжали друг к другу в гости и устраивали пикники.

Разгуляев считает, что всегда нужно оставаться человеком. Даже после развода с Ольгой он уважает её как женщину и как мать их сына. Актриса пошла на определённый риск, рожая ребёнка в 44 года.

По словам бизнесмена, для него сын всегда является первостепенным. Сейчас он не может оказывать ему финансовую помощь, поскольку находится в стадии банкротства. Однако он считает эту ситуацию временной, которая в итоге разрешится.