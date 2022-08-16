Актриса Эмилия Кларк готова встречаться с фанатами за деньги

В сентябре в Лондоне пройдёт Dream It Fest, где одна из самых обсуждаемых актрис мира Эмилия Кларк будет встречаться с фанатами за деньги. Уже сейчас можно приобрести несколько видов билетов.

За 150 фунтов стерлингов (около 11 тысяч рублей) можно купить вход на мероприятие и право сфотографироваться с Кларк. За 190 фунтов поклонники актрисы могут приобрести её автограф с доставкой по всему миру. А за 485 фунтов (более 36 тысяч рублей) можно приобрести ВИП-билет. Он даёт право провести 30-минутную встречу с Эмилией в рамках небольшой группы.

Этим летом Кларк рассказала, что пережила несколько инсультов, после которых восстанавливается до сих пор. В интервью BBC Эмилия призналась, что на съёмках «Игры престолов» у неё лопнула аневризма в мозге, что вызвало инсульт. Врачам удалось спасти артистку, но через два года у неё произошёл второй инсульт. Обследование выявило, что после операции аневризма увеличилась в два раза.

Кларк призналась, что теперь часть её мозга не работает. Актриса считает чудом, что после болезни может говорить и жить нормальной жизнью. По её словам, она принадлежит к очень малому числу людей, которые смогли это пережить. После двух инсультов Эмилия продолжает сниматься в кино и играет в театре.