Амурчане получили 33 года колонии строгого режима на двоих

Жертвой стал приятель злоумышленников. Смерть была мучительной – мужчину били руками, ногами, ножом и топором.

Все началось с банальной ссоры. Трое мужчин отдыхали на даче, не обошлось без спиртного. В результате один из приятелей решил, что лучший аргумент – сила, и нанес несколько ударов потерпевшему руками, ногами, бутылкой, в ход пошел и нож. Второй приятель помогал удерживать жертву. Агрессия мужчин набирала обороты, зачинщик драки принес со двора топор, которым они уже вместе добили своего товарища.

Трагедия произошла в ночь на 27 декабря 2021 года. Оба преступника, 1995 и 1978 годов рождения, были задержаны. Вина в преступлении, совершенном группой лиц, доказана.

11 августа 2022 года Амурский областной суд вынес приговор: зачинщик смертельной драки получил 17 лет лишения свободы, а его подельник – на год меньше. Срок оба будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.