Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с новой избранницей

Ольге Сан 36 лет. Она была замужем и несколько лет прожила в Австралии. Однако после переезда её супруг превратился в тирана. В итоге девушка сбежала от мужа и тайно вывезла с собой их дочь. По её словам, та поездка была самой опасной в её жизни.

Спустя три года Ольга смогла построить карьеру в Москве. На светских мероприятиях она часто встречала Прохора Шаляпина. По словам певца, он давно засматривался на эффектную блондинку, но был уверен, что её сердце занято.

Всё изменила случайная встреча. В тот день они столкнулись в переходе, у девушки всё выпало из рук. Чтобы загладить свою вину, Прохор пригласил Ольгу в кафе, а потом на премьеру фильма. Они оба сразу почувствовали, что это больше, чем дружба. А вскоре Шаляпин уже переехал в квартиру Сан.

Ольга пояснила, что у Прохора маленькая квартира, а у неё – большая. При этом Шаляпин отметил, что его избранница девушка не бедная, и всё заработала своим талантом.

Сан призналась, что её родных волновала скандальная репутация певца. Они даже пытались отговорить её от отношений с Прохором.

Шаляпину тоже пришлось отстаивать своё право на любовь. После информации о новом романе на него обрушился шквал негативных комментариев. Поклонники обвиняли Прохора в том, что он слишком быстро забыл свою жену Татьяну, которая умерла от коронавируса в сентябре прошлого года. Но певец считает, что он достаточно скорбел, а теперь имеет право жить дальше.

Шаляпин уверен, что его покойная супруга не была бы рада тому, что он до сих пор сидит в печали. Певец считает, что нужно «тратить время на жизнь во всех её ярких красках».