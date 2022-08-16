Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 0

Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с новой избранницей

Шаляпин уже несколько месяцев встречается с Ольгой Сан

Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с новой избранницей
Фото: day.ru

Прохор Шаляпин уже несколько месяцев выходит в свет с моделью и актрисой Ольгой Сан. Артист не скрывает, что избранница помогла ему прийти в себя после смерти жены. Певец рассказал об отношениях с возлюбленной программе «Светская хроника», сообщает «Пятый канал».

Ольге Сан 36 лет. Она была замужем и несколько лет прожила в Австралии. Однако после переезда её супруг превратился в тирана. В итоге девушка сбежала от мужа и тайно вывезла с собой их дочь. По её словам, та поездка была самой опасной в её жизни.

Спустя три года Ольга смогла построить карьеру в Москве. На светских мероприятиях она часто встречала Прохора Шаляпина. По словам певца, он давно засматривался на эффектную блондинку, но был уверен, что её сердце занято.

Всё изменила случайная встреча. В тот день они столкнулись в переходе, у девушки всё выпало из рук. Чтобы загладить свою вину, Прохор пригласил Ольгу в кафе, а потом на премьеру фильма. Они оба сразу почувствовали, что это больше, чем дружба. А вскоре Шаляпин уже переехал в квартиру Сан.

Ольга пояснила, что у Прохора маленькая квартира, а у неё – большая. При этом Шаляпин отметил, что его избранница девушка не бедная, и всё заработала своим талантом.

Сан призналась, что её родных волновала скандальная репутация певца. Они даже пытались отговорить её от отношений с Прохором.

Шаляпину тоже пришлось отстаивать своё право на любовь. После информации о новом романе на него обрушился шквал негативных комментариев. Поклонники обвиняли Прохора в том, что он слишком быстро забыл свою жену Татьяну, которая умерла от коронавируса в сентябре прошлого года. Но певец считает, что он достаточно скорбел, а теперь имеет право жить дальше.

Шаляпин уверен, что его покойная супруга не была бы рада тому, что он до сих пор сидит в печали. Певец считает, что нужно «тратить время на жизнь во всех её ярких красках».

Просмотров всего: 366

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Актриса Эмилия Кларк готова встречаться с фанатами за деньги
В России и мире

Юлия Барановская устроила драку на улице
В России и мире

Друг Сергея Шнурова рассказал, что молодая жена сильно изменила скандального артиста
В России и мире

Дмитрий Шепелев рассказал о причинах конфликта с родителями Жанны Фриске