Василий Орлов: «О хороших людях и их делах нужно говорить как можно больше»

Конкурс «Поступки и люди» пройдет в регионе в четвертый раз. В его рамках жители области могут рассказать о подвигах или просто добрых делах своих земляков.

Прием заявок начнется 22 августа. Конкурс проводится Общественной палатой Амурской области совместно с правительством региона и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области».

— У нас в области много примеров по-настоящему достойных людей: общественников, управленцев, представителей бизнеса, много важных, но недооцененных поступков. Цель данного конкурса – позиционировать таких людей и их поступки, формировать личностные ценности на конкретных примерах, мотивировать людей развивать регион и развиваться вместе с ним, – убежден председатель Общественной палаты Амурской области Виктор Марценко.

В конкурсе шесть номинаций:

«Во имя жизни» (спасение жизни другого человека или группы людей; предотвращение преступлений, аварий и иных чрезвычайных ситуаций),

«Гражданская позиция» (реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Амурской области),

«Забота о людях» (волонтерская / добровольческая деятельность, поддержка нуждающихся в помощи),

«Семейные ценности» (многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, «золотые» семьи).

«Верность профессии» (индивидуальные участники, достигшие высоких результатов в социально значимой профессиональной деятельности и демонстрировавшие на протяжении многих лет профессионализм и преданность делу, семейные профессиональные династии),

«Своих не бросаем» (к участию допускаются организации и люди, чей поступок характеризуется высокой значимостью оказанной помощи в период специальной военной операции).

Конкурс традиционно пройдет в три этапа: приём заявок, народное голосование, торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что строгое соответствие всем критериям конкурса не является обязательным, главное, чтобы поступок был действительно значимым.

— Конкурс – это хорошая возможность рассказать о добрых поступках своих знакомых, коллег, односельчан. Считаю, что о хороших людях и их делах нужно говорить как можно больше. В прошлом году благодаря конкурсу жители области больше узнали о ежедневном подвиге амурских врачей, которые в разгар пандемии спасали больных ковидом. С интересом читали истории о волонтерах и многодетных матерях. В этом году мы ввели новую номинацию — «Своих не бросаем», которая позволит рассказать о людях и организациях, помогающих жителям Донбасса, – рассказал губернатор Амурской области.