На железной дороге в Амурской области и Забайкалье задержка поездов
Сообщается, что сбой произошел по техническим причинам
Во вторник, 16 августа, произошла задержка пяти пассажирских поездов на участке Хилок – Карымская Забайкальской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе ЗабЖД, виной тому технические причины.
С задержкой идут поезда:
- №2 Москва – Владивосток (на 1 час 59 минут);
- №62 Москва – Владивосток (на 4 часа 22 минуты);
- №8 Новосибирск – Владивосток (5 часов 3 минуты);
- № 70 Москва – Чита (на 4 часа 12 минут);
- №270 Адлер – Чита (на 45 минут).
В настоящее время предпринимаются все меры для ввода задержанных поездов в график, сообщается на сайте железнодорожной компании.
Пассажиры могут узнать оперативную информацию о движении поездов по телефону 8-800-775-00-00.
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