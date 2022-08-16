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сегодня, 14:41 0

На железной дороге в Амурской области и Забайкалье задержка поездов

Сообщается, что сбой произошел по техническим причинам

На железной дороге в Амурской области и Забайкалье задержка поездов
Фото: Амур.инфо

Во вторник, 16 августа, произошла задержка пяти пассажирских поездов на участке Хилок – Карымская Забайкальской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе ЗабЖД, виной тому технические причины.

С задержкой идут поезда:

  • №2 Москва – Владивосток (на 1 час 59 минут);
  • №62 Москва – Владивосток (на 4 часа 22 минуты);
  • №8 Новосибирск – Владивосток (5 часов 3 минуты);
  • № 70 Москва – Чита​ (на 4 часа 12 минут);
  • №270 Адлер – Чита (на 45 минут).

В настоящее время предпринимаются все меры для ввода задержанных поездов в график, сообщается на сайте железнодорожной компании.

Пассажиры могут узнать оперативную информацию о движении поездов по телефону 8-800-775-00-00.

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#транспорт

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