На железной дороге в Амурской области и Забайкалье задержка поездов

Во вторник, 16 августа, произошла задержка пяти пассажирских поездов на участке Хилок – Карымская Забайкальской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе ЗабЖД, виной тому технические причины.

С задержкой идут поезда:

№2 Москва – Владивосток (на 1 час 59 минут);

№62 Москва – Владивосток (на 4 часа 22 минуты);

№8 Новосибирск – Владивосток (5 часов 3 минуты);

№ 70 Москва – Чита​ (на 4 часа 12 минут);

№270 Адлер – Чита (на 45 минут).

В настоящее время предпринимаются все меры для ввода задержанных поездов в график, сообщается на сайте железнодорожной компании.

Пассажиры могут узнать оперативную информацию о движении поездов по телефону 8-800-775-00-00.