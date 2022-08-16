Юлия Барановская устроила драку на улице

Юлия Барановская любит удивлять поклонников. На этот раз она стала участницей шуточных уличных боёв. Для поединка телеведущая нарядилась в специальный надувной костюм и вышла на ринг в образе борца сумо. Сначала Юлия разогревалась, прыгая на одном месте, а потом ринулась в бой.

Видео поединка многодетная мама опубликовала в своём Телеграм-канале. По её словам, «любой конфликт с Барановской выглядит и разрешается как-то так».

37-летняя телеведущая активно участвует в различных мероприятиях и ведёт корпоративы. А вот о личной жизни она старается не говорить. Ранее Юлии приписывали роман с Григорием Лепсом. Недавно артисты вместе ездили на Донбасс.

Сама Юлия рассказывала, что несвободна. При этом она не стала раскрывать имя возлюбленного. От бывшего мужа Андрея Аршавина Барановская воспитывает троих детей.