Юлия Барановская устроила драку на улице
Телеведущая подралась с соперницей во время уличных боёв
Юлия Барановская давно не появлялась в телеэфире. Однако поклонники могут следить за жизнью телеведущей благодаря соцсетям. Недавно многодетная мама показала экстремальные способы снятия стресса, сообщает «Комсомольская правда».
Юлия Барановская любит удивлять поклонников. На этот раз она стала участницей шуточных уличных боёв. Для поединка телеведущая нарядилась в специальный надувной костюм и вышла на ринг в образе борца сумо. Сначала Юлия разогревалась, прыгая на одном месте, а потом ринулась в бой.
Видео поединка многодетная мама опубликовала в своём Телеграм-канале. По её словам, «любой конфликт с Барановской выглядит и разрешается как-то так».
37-летняя телеведущая активно участвует в различных мероприятиях и ведёт корпоративы. А вот о личной жизни она старается не говорить. Ранее Юлии приписывали роман с Григорием Лепсом. Недавно артисты вместе ездили на Донбасс.
Сама Юлия рассказывала, что несвободна. При этом она не стала раскрывать имя возлюбленного. От бывшего мужа Андрея Аршавина Барановская воспитывает троих детей.
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