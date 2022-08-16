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16августа
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сегодня, 16:01 0

Санавиация помогает сохранить жизни амурчан

В этом году врачи вылетали к 360 пациентам

Санавиация помогает сохранить жизни амурчан
Фото: пресс-служба Заксобрания Амурской области

В законодательном собрании Амурской области прошла рабочая встреча, на которой рассмотрели проблемы и перспективы развития службы санитарной авиации в регионе.

В Приамурье активно реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для труднодоступных и удаленных от медицинских организаций населенных пунктов. С начала года совершено более 200 вылетов и эвакуировано свыше 360 человек. Чаще всего полеты осуществляются в Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы, а также в Тындинский муниципальный округ.

В этом году на развитие амурской санавиации направлено более 260 миллионов рублей, в том числе 155 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Если федеральные деньги заканчиваются, то по заявке областного министерства здравоохранения амурское правительство дополнительно выделяет средства на эти цели из областного бюджета, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.

— На сегодня мы видим, что использование воздушного транспорта является высокозатратным видом оказания экстренной медицинской помощи, но именно эта работа приводит к высокой выживаемости и уменьшению уровня инвалидизации. А это главное! Особенно, когда речь идет о нашем регионе, так как расстояния между районами и городами довольно существенные. Безусловно, вертолет не сравнится с машиной скорой помощи. Разница во времени у них колоссальная, – сказал председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрей Рудь.

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#заксобрание

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