Друг Сергея Шнурова рассказал, что молодая жена сильно изменила скандального артиста

После женитьбы на Абрамовой Шнуров забыл о разгульном образе жизни: теперь он почти не пьёт и не устраивает шумных тусовок. Близкий друг музыканта Стас Барецкий признаётся, что до сих пор не может поверить в произошедшие изменения.

Недавно у Сергея и Ольги родился второй ребёнок. Некоторые считают, что таким образом Абрамова хочет удержать мужа у себя. Однако Стаса Барецкого такие разговоры только веселят. По его словам, Ольге не нужно удерживать Шнурова, поскольку она – дочь богатого человека.

Барецкий отмечает, что молодая жена сильно изменила Шнура. Музыкант стал серьёзно относиться к жизни, остепенился и стал примерным семьянином. По словам Стаса, он знает Шнурова больше двадцати лет, и раньше он был абсолютно другим человеком. Барецкий отмечает, что дело идёт к старости, поэтому скандальный артист стал больше думать о своём тыле.

Как пишет «Комсомольская правда», недавно супруга 49-летнего музыканта Ольга Абрамова родила ему наследника в одной из клиник Швейцарии. Сообщается, что роды в швейцарской частной клинике обошлись Шнурову минимум в один миллион рублей. Это второй общий ребёнок лидера группы «Ленинград» и его жены. Их старшему сыну недавно исполнился год.