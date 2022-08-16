Друг Сергея Шнурова рассказал, что молодая жена сильно изменила скандального артиста
Сергей Шнуров четыре года женат на Ольге Абрамовой
Сергей Шнуров четыре года назад женился на светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой. Супруга музыканта младше его на 19 лет. Друг музыканта Стас Барецкий рассказал, что молодая жена очень изменила лидера группы «Ленинград», сообщает издание Prozvezd.
После женитьбы на Абрамовой Шнуров забыл о разгульном образе жизни: теперь он почти не пьёт и не устраивает шумных тусовок. Близкий друг музыканта Стас Барецкий признаётся, что до сих пор не может поверить в произошедшие изменения.
Недавно у Сергея и Ольги родился второй ребёнок. Некоторые считают, что таким образом Абрамова хочет удержать мужа у себя. Однако Стаса Барецкого такие разговоры только веселят. По его словам, Ольге не нужно удерживать Шнурова, поскольку она – дочь богатого человека.
Барецкий отмечает, что молодая жена сильно изменила Шнура. Музыкант стал серьёзно относиться к жизни, остепенился и стал примерным семьянином. По словам Стаса, он знает Шнурова больше двадцати лет, и раньше он был абсолютно другим человеком. Барецкий отмечает, что дело идёт к старости, поэтому скандальный артист стал больше думать о своём тыле.
Как пишет «Комсомольская правда», недавно супруга 49-летнего музыканта Ольга Абрамова родила ему наследника в одной из клиник Швейцарии. Сообщается, что роды в швейцарской частной клинике обошлись Шнурову минимум в один миллион рублей. Это второй общий ребёнок лидера группы «Ленинград» и его жены. Их старшему сыну недавно исполнился год.
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