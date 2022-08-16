У шестерых амурчан изъяли более тысячи кустов конопли

В Приамурье во время второго этапа операции «Мак-2022», с 16 по 24 июля, полиция возбудила три уголовных и одно административное дело по фактам культивирования наркосодержащих растений. В общей сложности сотрудники изъяли около 1 200 кустов конопли, сообщает управление МВД по Амурской области.

Так, две жительницы Зеи 1977 и 1987 годов рождения выращивали коноплю у себя в огородах. Одна из них взрастила 390 кустов, вторая – 290. 48-летний житель села Овсянка Зейского района на приусадебном участке ухаживал за 336 кустами запрещённого растения. Против них возбудили уголовные дела по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

На 60-летнего благовещенца, вырастившего восемь кустов конопли, возбудили административное дело по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Кроме того, у жителя Свободного 1972 года рождения сотрудники изъяли 128 кустов конопли, а у 36-летнего жителя села Нижние Бузули Свободненского района – 43. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За преступление, предусмотренное статьёй 231 УК РФ, может грозить до восьми лет лишения свободы. За такое же нарушение, не содержащее уголовно наказуемого деяния, могут наложить штраф от 3 000 до 5 000 рублей или арестовать на 15 суток.