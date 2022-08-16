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16августа
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сегодня, 16:42 0

После вмешательства прокуратуры в амурских медорганизациях ремонтируют оборудование

Ведомство выявило нарушения в сфере здравоохранения

После вмешательства прокуратуры в амурских медорганизациях ремонтируют оборудование
Фото: прокуратура Амурской области

Прокурор региона Александр Бучман провел совещание по вопросу исполнения законодательства в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области. В обсуждении участвовали работники прокуратуры области, руководители контролирующих органов, представители правительства Приамурья.

Благодаря мерам, принятым прокуратурой Амурской области, устранены серьёзные нарушения.

В ходе проверки было выявлено, что в амурском областном онкологическом диспансере не проводился ремонт неисправного медицинского аппарата гибкого эндоскопа с видео для диагностического исследования внутренних органов. Главному врачу лечебного учреждения вынесено представление прокурора города Благовещенска, ремонт медицинского аппарата начался.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» не выполнялся капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) села Борисоглебка и посёлка Мухинский Октябрьского района. После принятых прокуратурой района мер реагирования нарушения устранены, выполнены работы по благоустройству, проводится внутренняя отделка ФАПов.

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#здоровье #медицина #областная власть

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