После вмешательства прокуратуры в амурских медорганизациях ремонтируют оборудование

Благодаря мерам, принятым прокуратурой Амурской области, устранены серьёзные нарушения.

В ходе проверки было выявлено, что в амурском областном онкологическом диспансере не проводился ремонт неисправного медицинского аппарата гибкого эндоскопа с видео для диагностического исследования внутренних органов. Главному врачу лечебного учреждения вынесено представление прокурора города Благовещенска, ремонт медицинского аппарата начался.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» не выполнялся капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) села Борисоглебка и посёлка Мухинский Октябрьского района. После принятых прокуратурой района мер реагирования нарушения устранены, выполнены работы по благоустройству, проводится внутренняя отделка ФАПов.