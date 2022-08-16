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В Благовещенске ограничили движение на участке улицы Высокой
Здесь устраняют аварию на сетях теплоснабжения
Фото: Амур.инфо
В Благовещенске с 11:00 16 августа до 20:00 28 августа для автомобилистов ограничили движение на улице Высокой между Политехнической и Чайковского, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники «АКС» приступили к устранению аварии на сетях теплоснабжения.
Сотрудники городской администрации просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.
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