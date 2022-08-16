В Благовещенске ограничили движение на участке улицы Высокой

В Благовещенске с 11:00 16 августа до 20:00 28 августа для автомобилистов ограничили движение на улице Высокой между Политехнической и Чайковского, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «АКС» приступили к устранению аварии на сетях теплоснабжения. Сотрудники городской администрации просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 60

#дороги #мэрия

распечатать

Кристина Хасуева