Дмитрий Шепелев рассказал о причинах конфликта с родителями Жанны Фриске

По словам Шепелева, ему надоело, что родители Фриске постоянно выставляют его во всём виноватым. Телеведущий уверяет, что не препятствует встречам Платона с бабушкой и дедушкой, однако родители покойной жены сами не приходят на эти встречи.

По решению суда родители Жанны могут видеться с внуком полтора часа два раза в месяц. Дмитрий отмечает, что «на эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу».

Шепелев рассказал, что отношения у них испортились после смерти Жанны. Родители Фриске собирались забрать Платона к себе, а Дмитрий хотел сам воспитывать сына.

По словам шоумена, у них была возможность видеться, а мама Жанны не раз оставалась у него дома с Платоном. Но родители Фриске решили подать на Шепелева в суд, требуя, чтобы внук жил у них. Дмитрий отмечает, что «там были совершенно неадекватные требования».

Ранее Владимир Фриске заявлял, что они с женой готовы видеться с Платоном два раза в месяц, как назначил суд. Однако Шепелев постоянно срывал эти встречи, говоря, что они с Платоном уехали в отпуск или сообщая, что мальчик заболел. В конце концов бабушка и дедушка перестали настаивать на своём праве.

Недавно Владимир Фриске обвинил бывшего зятя в том, что тот якобы растратил почти все деньги со счёта внука Платона. По словам отца певицы, ранее на счёте, который Жанна оставила для сына, лежали 200 тысяч евро. Теперь там осталось всего шесть тысяч. Фриске заявил, что Шепелев недавно купил дорогую машину, а деньги Платона могли пойти на оплату этой покупки.