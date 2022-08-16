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сегодня, 14:20 0

Благовещенец припарковался прямо на тротуаре набережной

Ему может грозить штраф

Благовещенец припарковался прямо на тротуаре набережной
Фото: телеграм-канал «Autoroad.blg»

В Благовещенске горожан возмутило то, что автомобилист решил припарковаться на тротуаре набережной, фотографией поделились в телеграм-канале «Autoroad.blg». По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции Благовещенска будет проведена проверка.

Если будет установлено, что это нарушение правил дорожного движения, то согласно части 3 статьи 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств» водителю будет грозить штраф 1 000 рублей.

Фото: телеграм-канал «Autoroad.blg»

Также очевидцы сняли на видео процесс «общения» человека, сидящего в данной машине, и сотрудника полиции. Из съёмки неясно, водитель это или пассажир. Но, судя по нецензурным высказываниям, мужчину явно не устраивало появление сотрудников правопорядка.

На происшествие отреагировал и мэр города Олег Имамеев. В своём телеграм-канале градоначальник рассказал, что водитель был пьян. Он устроил гонки на улицах Благовещенска, пересекая двойную сплошную и совершая опасные обгоны. После, примерно в 21:30, нарушитель приехал на тротуар набережной.

― Покинул автомобиль городскую набережную на эвакуаторе. Надеюсь, горе-водитель долго не сможет сесть за руль, – прокомментировал мэр.

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