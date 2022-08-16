В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

В среду, 17 августа, и в четверг, 18 августа, местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами.

При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Причём 17 августа циклон захватит преимущественно северные районы, а 18 августа и юг области, сообщает Амурский Гидрометцентр.

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Виктория Большакова