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16августа
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сегодня, 12:45 0

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

17 и 18 августа в регионе ожидаются сильные дожди с грозами

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Фото: Амур.инфо

В среду, 17 августа, и в четверг, 18 августа, местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами.

При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Причём 17 августа циклон захватит преимущественно северные районы, а 18 августа и юг области, сообщает Амурский Гидрометцентр.

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