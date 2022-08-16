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В Амурской области объявлено штормовое предупреждение
17 и 18 августа в регионе ожидаются сильные дожди с грозами
Фото: Амур.инфо
В среду, 17 августа, и в четверг, 18 августа, местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами.
При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Причём 17 августа циклон захватит преимущественно северные районы, а 18 августа и юг области, сообщает Амурский Гидрометцентр.
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