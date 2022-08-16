Мошенники похитили у амурчанина деньги с помощью сервиса поиска попутчиков

14 августа в полицию Благовещенска обратилась местная жительница с заявлением о хищении у неё около девяти тысяч рублей.

Несовершеннолетний сын амурчанки установил на телефон приложение сервиса поиска попутчиков, планируя отплатить поездку для отца из Белогорска в Благовещенск. От водителя молодой человек получил СМС-сообщение со ссылкой для оплаты. Он ввёл реквизиты карты, но вместо 1 850 рублей с карты списалась сумма 8 800 рублей.

Юноша позвонил водителю, а в ответ получил ещё одно сообщение с новой ссылкой для оплаты проезда.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Мошенничество». Сотрудники межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Благовещенский» устанавливают лиц, причастных к хищению денежных средств у амурчанина.