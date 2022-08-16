На трассе у амурской Ивановки хотят построить современный ярмарочный комплекс

Центр развития территорий Приамурья по просьбе администрации Ивановского района создал проект ярмарочного комплекса, который должен появиться на участке федеральной трассы недалеко от села Березовка.

Создатели проекта предложили сделать такую сельскохозяйственную точку, где можно было бы проводить фестивали и другие мероприятия. Здесь будут торговые павильоны, кафе, зоны отдыха и парковка.

Фото: Центр развития территорий Амурской области

Тёплые нестационарные торговые объекты и открытые прилавки хотят стилизовать под «деревенские домики» – это будут деревянные павильоны с резным декором, с окнами со ставнями и имитацией завалинок.

Фото: Центр развития территорий Амурской области

«Теплая фактура дерева отсылает к истокам русского деревянного зодчества, а белые декоративные элементы добавляют графичности и вызывают желание разглядеть орнамент и каждую деталь отдельно», – сообщает в своем телеграм-канале Центр развития территорий Амурской области.