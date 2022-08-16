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16августа
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сегодня, 13:50 0

Только треть читателей Амур.инфо покупают продукты на сельхозярмарках

Ещё треть предпочитают выращивать овощи самостоятельно

Только треть читателей Амур.инфо покупают продукты на сельхозярмарках
Фото: Амур.инфо

На главной странице сайта Амур.инфо в течение месяца проходил опрос. Читатели портала могли выбрать один из вариантов ответа на вопрос: «Планируете ли вы покупать продукты на сельхозярмарке?».

Оказалось, что 27,2 % опрошенных уже не первый год приобретают там овощи и мясо. Чуть меньше, 23,8 %, предпочитают покупать продукты в супермаркетах, а 12,6 % – в небольших ларьках. При этом большинство, а именно 33,5 % респондентов, выращивают овощи сами и не заинтересованы в сельхозярмарках.

Только 0,5 % опрошенных признались, что сами реализовывают свою продукцию на таких ярмарках выходного дня.

Кроме того, 2,4 % респондентов решили дать развернутые ответы. Несколько человек предпочитают покупать продукты на рынке около ВДНХ, кто-то предпочитает брать овощи у знакомых фермеров.

Были предложены и такие варианты ответов: «беру овощи и фрукты и в ларьке, и в супермаркете, и на сельхозярмарке»; «где дешевле и качественнее, там и буду покупать», «картошку у знакомых покупаем, а другие овощи в супермаркетах и ларьках», «родители дают».

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#аналитика #сельское хозяйство #экономика

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