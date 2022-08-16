Садоводам разрешили не платить за вывоз мусора
Нововведение касается владельцев участков, на которых нет жилых строений
Верховный суд России отменил плату за вывоз мусора с дачных участков, если земля используется только летом для выращивания овощей и других растений, а на участке нет жилых строений.
Региональный оператор не может взимать плату за утилизацию отходов с собственника такого участка.
При этом на территории допускается нахождение бытовок и бортовых кузовов на раме с теплицами без фундамента, сообщает РИА ФАН со ссылкой на «Известия».
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