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16августа
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сегодня, 15:01 0

Садоводам разрешили не платить за вывоз мусора

Нововведение касается владельцев участков, на которых нет жилых строений

Садоводам разрешили не платить за вывоз мусора
Фото: Амур.инфо

Верховный суд России отменил плату за вывоз мусора с дачных участков, если земля используется только летом для выращивания овощей и других растений, а на участке нет жилых строений.

Региональный оператор не может взимать плату за утилизацию отходов с собственника такого участка.

При этом на территории допускается нахождение бытовок и бортовых кузовов на раме с теплицами без фундамента, сообщает РИА ФАН со ссылкой на «Известия».

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