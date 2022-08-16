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сегодня, 12:02 0

Благовещенец подшофе почесал кулаки о собутыльника

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

Благовещенец подшофе почесал кулаки о собутыльника
Фото: Амур.инфо

Житель областной столицы предстанет перед судом за избиение своего знакомого, которое стало финалом бытовой ссоры. Следственный комитет оценил действия гражданина по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Драка с далеко идущими последствиями началась в квартире дома на улице Театральной. По традиции, конфликт между двумя мужчинами начался в процессе употребления алкоголя. В ходе драки гражданин нанёс своему знакомому множество ударов руками и ногами, что в дальнейшем было оценено как тяжкий вред здоровью.

В процессе разбирательства выяснилось, что ранее подследственный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж. В этот раз наказание для него может составить до восьми лет лишения свободы. Чтобы смягчить итоговый приговор суда, гражданин полностью признал вину. Уголовное дело будет направлено в суд в ближайшее время, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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