Недавно спасенного котёнка дальневосточного леопарда перехитрили кролики

Специально для тренировки охотничьих навыков к маленькому хищнику в вольер поселили кроликов. Но первые попытки охоты оказались неудачными: неопытный котенок только гоняется за грызунами без успешного применения такого способа охоты, как скрадывание.

Однако специалисты национального парка «Земля леопарда» считают, что проявление интереса к добыче – очень хороший признак. Малыш только начинает делать первые шаги к взрослой жизни и постепенно научится, как правильно охотиться, как через скрадывание незаметно подбираться к кроликам.

В целом детёныш пребывает в хорошей физической форме. При успешном развитии у леопарда охотничьих умений и навыков самостоятельной жизни в будущем он сможет вернуться в дикую природу, сообщает дирекция заповедника «Земля леопарда».