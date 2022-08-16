Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:41 0

Недавно спасенного котёнка дальневосточного леопарда перехитрили кролики

Первый опыт охоты для пятнистого оказался неудачным

Недавно спасенного котёнка дальневосточного леопарда перехитрили кролики
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»

Детёныш дальневосточного леопарда, обнаруженный в Приморье, успешно осваивает территорию нового просторного вольера центра реабилитации. Малыш уже предпринял первые попытки самостоятельно добывать пищу – охотился на кроликов.

Специально для тренировки охотничьих навыков к маленькому хищнику в вольер поселили кроликов. Но первые попытки охоты оказались неудачными: неопытный котенок только гоняется за грызунами без успешного применения такого способа охоты, как скрадывание.

Однако специалисты национального парка «Земля леопарда» считают, что проявление интереса к добыче – очень хороший признак. Малыш только начинает делать первые шаги к взрослой жизни и постепенно научится, как правильно охотиться, как через скрадывание незаметно подбираться к кроликам.

В целом детёныш пребывает в хорошей физической форме. При успешном развитии у леопарда охотничьих умений и навыков самостоятельной жизни в будущем он сможет вернуться в дикую природу, сообщает дирекция заповедника «Земля леопарда».

Просмотров всего: 281

#животные

распечатать


Происшествия

Амурчанин умер после укуса клеща

Общество

В Хабаровском аэропорту поселился свой Хатико
Происшествия

Курсанты ДВОКУ участвуют в «Конном марафоне»
Происшествия

Медведь попал под колеса авто в Тындинском районе