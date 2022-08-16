Жительницы Белогорска посоревнуются в сборке табуретов

20 августа в Белогорске пройдёт седьмая городская «Народная ярмарка». В ее рамках женщины посоревнуются в сборе табуретов, а мужчины – в распилке брёвен и колке дров.

Представительницы прекрасного пола посоревнуются в сборке мебели не в первый раз.

— Состязание на скорость сбора табуретки проводится третий раз. В 2020 году в нём участвовали только мужчины. В 2021 году только женщины и девушки. Им предстоит за минимальное время собрать табурет, – рассказала Мелене Погосян, исполняющая обязанности директора Центра культурного развития.

Победительница конкурса «Табуреткин» получит комплект кухонной мебели – четыре табурета и стол.

Фото: Администрация Белогорска

Мужчины в рамках ярмарки сразятся в конкурсе «Битва дровосеков», который проводится во второй раз. Участники на время должны распилить бревно, расколоть чурки на дрова и сложить из них «колодец». Уже подано шесть заявок, всего участников будет девять.