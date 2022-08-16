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16августа
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сегодня, 10:57 0

Амурчанин умер после укуса клеща

На прошлой неделе от паразитов пострадало больше 20 жителей региона

Амурчанин умер после укуса клеща
Фото: Амур.инфо

После укуса клеща на прошлой неделе скончался один житель области. Как сообщает амурский Роспотребнадзор, человек не был привит от клещевого вирусного энцефалита.

На прошлой неделе после проведения лабораторных исследований два клеща, доставленных в лабораторию из природной среды, оказались возбудителями клещевого риккетсиоза.

С начала года профилактическую прививку получили более 45 тысяч человек, в том числе более 18 тысяч детей.

Для экстренной прививки против клещевого энцефалита в организациях здравоохранения имеется 3 409 доз иммуноглобулина.

На территории области продолжаются акарицидные обработки участков местности, обработанная площадь уже превысила 420,8 гектара, в том числе 279,6 гектара – в детских лагерях и других оздоровительных учреждениях.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает граждан строго соблюдать меры профилактики клещевых инфекций, не снимать клеща самостоятельно, всегда обращаться за медицинской помощью в ближайший травматологический пункт, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

О том, куда нужно обратиться если у вас после прогулки в лесу появился ненужный попутчик, Амур.инфо уже рассказывало в майском материале.

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#животные #здоровье #природа #происшествия

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