Амурский паводок – 2022: Ущерб региону превысил один миллиард рублей

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в формате видеоконференции провел совещание из Якутска, где он находится в рабочей поездке. В рамках совещания выступил и губернатор Амурской области Василий Орлов. Он рассказал о том, как в регионе ликвидируют последствия паводка, и внёс ряд предложений, которые поддержали и включили в протокол совещания.

Мишустин отметил, что Приамурье имеет большой опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.

— За последние десять лет зарегистрировано восемь наводнений. Необходимы системные меры, чтобы снизить риски чрезвычайных ситуаций, – сказал он.

Василий Орлов, в свою очередь, рассказал о том, как в Приамурье организована работа по ликвидации последствий паводков и пожаров.

— В результате паводка, вызванного выходом активных циклонов, инфраструктуре области был нанесен значительный ущерб – предварительно более 1,2 миллиарда рублей. Гибели и травмирования людей не допущено. Всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Эвакуировано 280 человек, в том числе 83 ребенка. В настоящее время остаются подтопленными пять приусадебных участков, пять участков автомобильных дорог, подтопленных жилых домов и автомобильных мостов нет, – сказал губернатор Амурской области.

Губернатор добавил, что на ликвидации паводка 2022 года задействовано: 907 человек, 245 единиц техники, в том числе 40 плавсредств, два ПТС-М, два вертолета МИ-8. В регионе организованы аварийно-восстановительные работы. Людям, пострадавшим от паводка, окажут адресную помощь: обеспечат овощами (взамен утерянных), углем и дровами, а также помогут в приобретении кормов для животных.

Также в регионе проводится работа по определению зон подтопления в 219 населённых пунктах. С 2019 года жители таких территорий могут получить выплаты на приобретение нового жилья взамен утраченного в ЧС. При этом есть одно важное условие: старый дом должен быть передан в муниципальную собственность, а впоследствии снесён.

— Благодаря поддержке федерального бюджета с 2019 по 2021 годы нам удалось отселить из зон затопления 2 863 человека. Им было предоставлено 818 жилых помещений. Считаем, такие меры более эффективны, чем выделение средств на капитальный ремонт подтопленных домов. На примере Амурской области мы видим, что дома граждан, которые живут на затапливаемых территориях, после проведенного капитального ремонта «тонут» повторно. Ранее при предоставлении выплат на покупку нового жилья работа по отселению из зон ЧС не велась, в итоге в домах, пострадавших в наводнение 2013 года, продолжают жить люди. В текущем году эти дома снова затопило. Их собственники уже получали выплаты на приобретение жилья, а свои непригодные дома продали. Новые владельцы, как правило, даже не знают, что дома признаны аварийными. Для исправления этой ситуации мы разработали ряд предложений, они касаются обязательного отражения в выписках из ЕГРН сведений о статусе жилья, расположенного в зоне затопления, признания таких помещений непригодным для проживания и обязательного отражения данной информации в сделках по переходу прав новым владельцам, – сказал Василий Орлов.

Глава Приамурья акцентировал внимание на том, что выделять средства на берегоукрепление сел, где проживает менее 500 человек и наблюдается постоянный отток населения, не всегда эффективно – строительство таких дамб может обойтись бюджету в сумму, превышающую миллиард рублей.

— Полагаем, что жителей таких сел целесообразней переселять на неподтапливаемые территории. Предлагаем разработать федеральную программу по отселению из зон затопления, в том числе с использованием механизмов льготного дальневосточного ипотечного кредитования. Необходима также отмена «дачной амнистии» для ИЖС в зонах затопления, так как она допускает бесконтрольное строительство и регистрацию прав собственности на дома в тех зонах, которые регулярно страдают от паводков, – отметил глава области.

Михаил Мишустин поддержал предложения, касающиеся корректировки федерального законодательства, а именно «дачной амнистии» и отражения в выписках ЕГРН статуса жилья.