В Райчихинске спасли аиста

— У молодой особи лёгкое истощение. Он отстала от своих сородичей. Сейчас птице оказана вся необходимая ветеринарная помощь, – прокомментировал Иван Болотский, начальник государственного бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».

Аист передан специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных по Бурейскому и Архаринскому районам посёлка городского типа Прогресс для восстановления и возвращения в среду обитания.

Ранее журналисты Амур.инфо писали об аисте, спасённом на стадионе «Юность» в Благовещенске.