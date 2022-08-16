В Райчихинске спасли аиста
Сейчас краснокнижная птица в безопасности
Молодую птицу накануне обнаружили полицейские, сообщает пресс-служба администрации Бурейского района.
— У молодой особи лёгкое истощение. Он отстала от своих сородичей. Сейчас птице оказана вся необходимая ветеринарная помощь, – прокомментировал Иван Болотский, начальник государственного бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».
Аист передан специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных по Бурейскому и Архаринскому районам посёлка городского типа Прогресс для восстановления и возвращения в среду обитания.
Ранее журналисты Амур.инфо писали об аисте, спасённом на стадионе «Юность» в Благовещенске.
Просмотров всего: 21
#животные #природа #происшествия #Райчихинск #экология