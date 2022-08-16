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16августа
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сегодня, 13:06 0

В Райчихинске спасли аиста

Сейчас краснокнижная птица в безопасности

В Райчихинске спасли аиста
Фото: пресс-служба администрации Бурейского района

Молодую птицу накануне обнаружили полицейские, сообщает пресс-служба администрации Бурейского района.

— У молодой особи лёгкое истощение. Он отстала от своих сородичей. Сейчас птице оказана вся необходимая ветеринарная помощь, – прокомментировал Иван Болотский, начальник государственного бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий».

Аист передан специалистам районной станции по борьбе с болезнями животных по Бурейскому и Архаринскому районам посёлка городского типа Прогресс для восстановления и возвращения в среду обитания.

Ранее журналисты Амур.инфо писали об аисте, спасённом на стадионе «Юность» в Благовещенске.

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#животные #природа #происшествия #Райчихинск #экология

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