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Солистка группы «2Маши» Мария Шейх попала в реанимацию из-за травмы головы

Певица рассказала, что временно потеряла зрение

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх попала в реанимацию из-за травмы головы
Фото: ria.ru

Солистка группы «2Маши» Мария Шейх получила серьёзную черепно-мозговую травму в Санкт-Петербурге. Певица попала в реанимацию и чуть не впала в кому, но врачи сумели ей помочь. О своём состоянии она рассказала в соцсетях, сообщает «СтарХит».

Мария сама вышла на связь с поклонниками и рассказала о том, что пережила тяжёлый период. Оказалось, что в Петербурге она получила черепно-мозговую травму. Певица была экстренно госпитализирована и девять дней провела в реанимации.

По словам Маши, она находилась в одном шаге от комы. Из-за травмы она временно потеряла зрение, ей пришлось заново учиться ходить, сидеть и есть. Певица называет настоящим чудом то, что она осталась жива.

Шейх признаётся, что эти девять дней были самыми страшными и тяжёлыми в ее жизни. Она отмечает, что прежде таких трансформаций с ней не происходило, и теперь её жизнь не будет прежней. 32-летняя Мария поблагодарила поклонников за поддержку, заявив, что хочет скорее восстановиться и окунуться в творчество.

Как пишет «Газета.ru», PR-менеджер певицы Анастасия Осидач сообщила, что Шейх провела в больнице больше месяца, но сейчас её состояние улучшается. Она рассказала, что во время прогулки в Санкт-Петербурге Маша упала в обморок и ударилась головой об асфальт. Врачи диагностировали у неё тяжёлую черепно-мозговую травму.

Осидач добавила, что из-за полученной травмы певице пришлось перенести свой сольный концерт.

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#здоровье #происшествия #соцсети #шоу-бизнес

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