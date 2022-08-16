Президент России подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня». Его будут присваивать гражданкам Российской Федерации, родившим и воспитавшим десять и более детей, являющихся гражданами РФ.

Матерям-героиням будет выплачивается единовременное денежное поощрение в размере одного миллиона рублей. В этом же указе говорится о том, что при награждении медалью ордена «Родительская слава» одному из награждённых родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

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Виктория Большакова