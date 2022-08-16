Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 0

В Благовещенске продолжат благоустраивать зоны отдыха

В ближайшее время устроят освещение во всех скверах

В Благовещенске продолжат благоустраивать зоны отдыха
Фото: Амур.инфо

Вопросы строительства и благоустройства скверов во время прямого эфира задавали мэру неоднократно. Олег Имамеев постарался дать подробную информацию по каждому из них.

Вопросы о строительстве зон отдыха в микрорайонах, по словам мэра, решаются через участие данных территорий в программах благоустройства. Нужно добиваться финансирования.

Вопрос, касающийся освещения сквера в районе «От и До», также не остался без ответа. Мэр заверил, что не только этот сквер, но и все скверы, где еще нет освещения, подсветят в ближайшее время. Работы уже начаты.

Также мэр рассказал об установке обещанных тренажеров в сквере в районе улиц Красноармейская – Чайковского.

Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

По словам мэра, работа по благоустройству зон отдыха в городе будет продолжаться.

Глава города обратился к жителям с просьбой не портить муниципальное имущество. Мэр высказал сожаление о том, что в городе процветает «минивандализм» и в зонах отдыха регулярно появляются различные надписи и поломанные объекты.

Просмотров всего: 210

#городская власть #мэрия #спорт

распечатать


Общество

Благовещенцы пожаловались мэру на переполненные контейнеры для раздельного сбора мусора
Общество

В амурской столице снесут частный сектор
Общество

В Благовещенске на набережной Амура появятся новые спортплощадки
Общество

Мэр объяснил благовещенцам, почему в городе ремонтируют сразу «все» дороги