В Благовещенске продолжат благоустраивать зоны отдыха

Вопросы строительства и благоустройства скверов во время прямого эфира задавали мэру неоднократно. Олег Имамеев постарался дать подробную информацию по каждому из них.

Вопросы о строительстве зон отдыха в микрорайонах, по словам мэра, решаются через участие данных территорий в программах благоустройства. Нужно добиваться финансирования.

Вопрос, касающийся освещения сквера в районе «От и До», также не остался без ответа. Мэр заверил, что не только этот сквер, но и все скверы, где еще нет освещения, подсветят в ближайшее время. Работы уже начаты.

Также мэр рассказал об установке обещанных тренажеров в сквере в районе улиц Красноармейская – Чайковского.

Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

По словам мэра, работа по благоустройству зон отдыха в городе будет продолжаться.

Глава города обратился к жителям с просьбой не портить муниципальное имущество. Мэр высказал сожаление о том, что в городе процветает «минивандализм» и в зонах отдыха регулярно появляются различные надписи и поломанные объекты.