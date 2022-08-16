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16августа
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сегодня, 08:31 0

Благовещенцы пожаловались мэру на переполненные контейнеры для раздельного сбора мусора

Эту проблему решат до конца года

Благовещенцы пожаловались мэру на переполненные контейнеры для раздельного сбора мусора
Фото: Амур.инфо

В ходе прямого эфира мэру задали несколько вопросов, касающихся раздельного сбора мусора, а также его вывоза. Жители пожаловались, что нет толку от раздельного сбора, потому что контейнеры с пластиком редко вывозят, мусор из баков без крышек растаскивают собаки, либо раздувает ветер.

Олег Имамеев пояснил, что новые контейнеры будут установлены до конца этого года, 285 уже закуплено.

Также глава города пообещал решить вопрос с периодичностью вывоза пластиковых отходов.

Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

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#городская власть #мэрия

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