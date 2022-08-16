В амурской столице снесут частный сектор

В рамках прямого эфира мэру задали вопрос о сносе частного сектора в центре города. Олег Имамеев рассказал, какие трудности могут появиться при решении данного вопроса и как их можно преодолеть.

Благовещенск будет застраиваться комплексно, а не точечно, как было раньше. Мэр подробно объяснил, каким образом это коснется частного сектора. Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

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Светлана Овчинникова