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16августа
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сегодня, 09:27 0

В амурской столице снесут частный сектор

Олег Имамеев рассказал о концепции комплексной застройки города

В амурской столице снесут частный сектор
Фото: Амур.инфо

В рамках прямого эфира мэру задали вопрос о сносе частного сектора в центре города. Олег Имамеев рассказал, какие трудности могут появиться при решении данного вопроса и как их можно преодолеть.

Благовещенск будет застраиваться комплексно, а не точечно, как было раньше. Мэр подробно объяснил, каким образом это коснется частного сектора.

Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

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#городская власть #мэрия #строительство

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