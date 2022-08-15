Амурские школьники создают собственную книгу о регионе

Пухлая папка с трудом вмещает информацию о Приамурье, собранную учениками Благовещенской Алексеевской гимназии вместе со школами из других районов и городов. Эта информация составила первый том «Книги Амурской области».

Амурская «Книга» зародилась после того, как Алексеевская гимназия стала участником проекта «Книга России».

Фото: Благовещенская Алексеевская гимназия

— В предыдущем учебном году нашей гимназии удалось поучаствовать во всероссийском проекте «Книга России». Его запустила наша коллега из города Иваново Алена Маскаева. Мы создавали странички для книги и рассказывали про нашу Амурскую область. И поучаствовав в этом проекте, мы решили: а почему нам не попробовать создать свою книгу? – рассказала автор амурского проекта, учитель английского языка гимназии Надежда Симановская.

Фото: Благовещенская Алексеевская гимназия

Писать книгу Алексеевская гимназия начала вместе со школами-партнерами по Центру сетевых образовательный практик. Потом к ним решили присоединиться и другие образовательные учреждения региона. В итоге в создании первого тома приняли участие Благовещенск, село Петруши Шимановского района, Красноярово Мазановского района, Екатеринославка Октябрьского района, Белогорск и Белогорский округ и село Марково Благовещенского района.

Фото: Благовещенская Алексеевская гимназия

— «Книга Амурской области» существует в единственном экземпляре. В течение прошлого учебного года она путешествовала из школы в школу, пополняясь информацией о новых поселках, городах и районах. Ребята собирали для книги информацию о местных достопримечательностях, редких растениях, известных земляках, а также рассказывали о своей школе. Мои любимые странички – те, где нужно показать контур своего региона, где нужно создать герб. Потому что они чаще всего мейкерские, и все делают их в разных техниках, – призналась инициатор проекта. – Каждый делает что-то интересное, в необычной технике. И для меня это самое интересное и любимое.

Видео: Благовещенская Алексеевская гимназия

В новом учебном году работа над «Книгой» продолжится.

— В сентябре мы планируем провести вебинар для тех, кто уже поучаствовал, показать, что получилось. И потом продолжить – создать второй том книги. Вообще у нас в планах потом эту книгу напечатать, чтобы все наши участники проекта смогли получить свой экземпляр, – рассказала Надежда Симановская.