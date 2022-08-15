Василий Орлов: «От полученных знаний и компетенций во многом зависит эффективность развития своего дела»

Минэкономразвития РФ, Сбербанк, Ассоциация развития финансовой грамотности, Торгово-промышленная палата РФ, НИУ ВШЭ провели исследование уровня образовательной активности бизнеса в регионах и рассчитали среднероссийский показатель «бизнес-обученности» населения. По его итогам Амурская область вышла на третье место, опередив по этому показателю Москву и Санкт-Петербург.

Одним из основных организаторов обучающих мероприятий для предпринимателей региона остается амурский Центр «Мой бизнес», действующий в Приамурье с 2019 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в нем для амурчан – бесплатное.

Прямо сейчас в Амурской области проходит еще один масштабный образовательный проект – «Бизнес-ракета» – для начинающих предпринимателей. В финале проекта, 25 августа, состоится предпринимательский форум «Покорители космоса». Стать участником может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте амурбизнес28.рф, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Уровень образовательной активности во многом влияет на такие важные показатели для экономики региона, как количество действующих предпринимателей и число занятых граждан в секторе малого бизнеса. Видим, что амурский бизнес проявляет значительный интерес к повышению предпринимательской грамотности, и мы должны полностью удовлетворить этот запрос. Так, в прошлом году уровень знаний за счет 50 федеральных и региональных программ повысили около 400 предпринимателей. Сейчас важно не только увеличивать число и географию участников, но и постоянно актуализировать образовательные программы по запросам бизнесменов с учетом меняющихся условий и тенденций. Именно от полученных знаний и компетенций во многом зависит эффективность развития своего дела, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.