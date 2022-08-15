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сегодня, 19:04 0

В Благовещенске во время дорожного ремонта нашли снаряд

Находку обнаружили в микрорайоне

В Благовещенске во время дорожного ремонта нашли снаряд
Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus

Сегодня во второй половине дня на Игнатьевском шоссе при проведении ремонтных работ по реконструкции дороги строители нашли боеприпас. Вызванные на место экстренные службы оцепили место происшествия.

В результате осмотра, проведённого взрывотехниками Росгвардии, было выяснено, что это учебный боеприпас от ручного противотанкового гранатомёта. Опасности для окружающих он не представляет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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#дороги #МЧС #происшествия

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