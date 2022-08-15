В Благовещенске во время дорожного ремонта нашли снаряд

Сегодня во второй половине дня на Игнатьевском шоссе при проведении ремонтных работ по реконструкции дороги строители нашли боеприпас. Вызванные на место экстренные службы оцепили место происшествия.

В результате осмотра, проведённого взрывотехниками Росгвардии, было выяснено, что это учебный боеприпас от ручного противотанкового гранатомёта. Опасности для окружающих он не представляет, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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Илья Ринейский