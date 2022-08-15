В Амурской области усилят видеоконтроль на дорогах
Василий Орлов поручил главам определить опасные участки
Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл межведомственную комиссию по безопасности дорожного движения. Целью обсуждения стали вопросы по усилению мер, направленных на снижение дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП.
За шесть месяцев 2022 года на территории Амурской области зарегистрировано 481 дорожно-транспортное происшествие, это на 0,6 % меньше показателя прошлого года, однако отмечается рост числа пострадавших.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Зеленина, в основном водители нарушают скоростной режим, не соблюдают очерёдность проезда перекрёстков, выезжают на встречную полосу, неправильно выбирают дистанцию, не предоставляют преимущество пешеходам, управляют транспортным средством в состоянии опьянения. Для устранения данных причин планируется усилить фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения.
В настоящее время на территории Амурской области размещено 135 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они установлены в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Шимановске, Зее, Тынде, Райчихинске и Тамбовском районе. На автомобильных дорогах федерального значения «Лена» и «Амур» установлено 30 комплексов, на региональной дорожной сети в 2021 году впервые было установлено десять комплексов.
С начала года снизилось число нарушений ПДД с 0,8 % до 0,2 %, а количество зафиксированных камерами правонарушений снизилось в 1,5 раза: с 74 тысяч до 50 тысяч, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
— Исходя из анализа аварийности по итогам 2021 года совместно с ГИБДД определены первоочередные места размещения дополнительных комплексов. К ноябрю запланировано оборудование пяти перекрёстков в Благовещенске, на пересечении улиц Студенческая – Игнатьевское шоссе, Амурская – Лазо, Мухина – Октябрьская, Мухина – Зейская и Театральная – Октябрьская. Также планируем установить три стационарных комплекса на региональных дорогах Благовещенск – Бибиково в районе панорамы, на 17 километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный, на участке первого километра дороги Белогорск – Новое – Ромны, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Министр добавил, что в конце 2022 года планируется закупить комплексы для двух перекрестков в Белогорске и одного в Свободном.
— Долгосрочное планирование и целевое финансирование обустройства остановок и освещения улиц показало свою эффективность. Работу эту продолжим. Кроме того, что уже делается, главам на своих территориях нужно провести работу по выявлению опасных участков дорог с высоким риском ДТП. Как правило, это дороги с высокой интенсивностью движения, низкой пропускной способностью, а также перекрестки, зоны остановок маршрутного транспорта. Нужно определить, где необходимо ограничить скоростной режим, запретить стоянки транспорта, и где есть возможность упорядочить движение, – поручил глава Приамурья Василий Орлов.
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