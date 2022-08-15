В Амурской области усилят видеоконтроль на дорогах

Губернатор Амурской области Василий Орлов провёл межведомственную комиссию по безопасности дорожного движения. Целью обсуждения стали вопросы по усилению мер, направленных на снижение дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП.

За шесть месяцев 2022 года на территории Амурской области зарегистрировано 481 дорожно-транспортное происшествие, это на 0,6 % меньше показателя прошлого года, однако отмечается рост числа пострадавших.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Зеленина, в основном водители нарушают скоростной режим, не соблюдают очерёдность проезда перекрёстков, выезжают на встречную полосу, неправильно выбирают дистанцию, не предоставляют преимущество пешеходам, управляют транспортным средством в состоянии опьянения. Для устранения данных причин планируется усилить фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

В настоящее время на территории Амурской области размещено 135 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они установлены в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Шимановске, Зее, Тынде, Райчихинске и Тамбовском районе. На автомобильных дорогах федерального значения «Лена» и «Амур» установлено 30 комплексов, на региональной дорожной сети в 2021 году впервые было установлено десять комплексов.

С начала года снизилось число нарушений ПДД с 0,8 % до 0,2 %, а количество зафиксированных камерами правонарушений снизилось в 1,5 раза: с 74 тысяч до 50 тысяч, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Исходя из анализа аварийности по итогам 2021 года совместно с ГИБДД определены первоочередные места размещения дополнительных комплексов. К ноябрю запланировано оборудование пяти перекрёстков в Благовещенске, на пересечении улиц Студенческая – Игнатьевское шоссе, Амурская – Лазо, Мухина – Октябрьская, Мухина – Зейская и Театральная – Октябрьская. Также планируем установить три стационарных комплекса на региональных дорогах Благовещенск – Бибиково в районе панорамы, на 17 километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный, на участке первого километра дороги Белогорск – Новое – Ромны, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Министр добавил, что в конце 2022 года планируется закупить комплексы для двух перекрестков в Белогорске и одного в Свободном.

— Долгосрочное планирование и целевое финансирование обустройства остановок и освещения улиц показало свою эффективность. Работу эту продолжим. Кроме того, что уже делается, главам на своих территориях нужно провести работу по выявлению опасных участков дорог с высоким риском ДТП. Как правило, это дороги с высокой интенсивностью движения, низкой пропускной способностью, а также перекрестки, зоны остановок маршрутного транспорта. Нужно определить, где необходимо ограничить скоростной режим, запретить стоянки транспорта, и где есть возможность упорядочить движение, – поручил глава Приамурья Василий Орлов.