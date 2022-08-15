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15августа
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сегодня, 18:43 0

В Благовещенске на набережной Амура появятся новые спортплощадки

Их оборудуют на нескольких участках

В Благовещенске на набережной Амура появятся новые спортплощадки
Фото: Амур.инфо

Благовещенцы рассказали мэру, что спортплощадки, расположенные на набережной, не вмещают всех желающих, поэтому необходимо строить новые. Мэр с жителями города полностью согласился.

— Да, вы совершенно правы, и это радует. Достаточно большое количество жителей города у нас ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Востребованность в площадках велика, и мы постоянно изыскиваем возможность сделать такую площадку за счет средств наших социальных партнеров – это и «Сибур», и «Газпром». Уже ряд мероприятий в городе сделан за счет внебюджетных средств. Мы также рассматриваем возможность строительства дополнительных площадок на набережной. Конкретно это участок в районе Театральной,1. Планируем там сделать скейт-площадку, возможно, будет площадка для волейбола, это у нас участки за улицей Артиллерийской в сторону Верхнеблаговещенского, – сказал Олег Имамеев.

Городской глава напомнил, что будет благоустроена и территория набережной реки Зея, на которой тоже предусмотрено большое количество игровых и спортивных площадок.

Мэр заверил, что среди жителей проведут опрос, выяснят, какие площадки востребованы больше всего, их и будут строить.

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#городская власть #мэрия #строительство

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