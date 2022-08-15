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Максим Галкин высмеял государственные награды на концерте в Латвии

Галкин вслед за Чулпан Хаматовой заявил о нелюбви к госнаградам

Максим Галкин высмеял государственные награды на концерте в Латвии
Фото: infosmi.net

Максим Галкин на своих концертах за рубежом продолжает высказываться в адрес России. Во время недавнего выступления в Латвии артист высмеял государственные награды, которые получил за творческую и общественную деятельность, сообщает «СтарХит».

Во время концерта в Латвии муж Аллы Пугачёвой стал рассуждать на тему государственных наград. Телеграм-канал «Абзац» опубликовал ролик, в котором 46-летний шоумен заявил, что никогда не одобрял получение званий и премий. По его словам, это создаёт зависимость от стороны, которая эти награды выдаёт.

По словам Галкина, он считал, что в России после перестройки «вытравится раболепство в людях по отношению к власти». Юморист отметил, что никогда не любил все эти награды и не хотел «примазываться к власти».

Некоторые считают, что такими словами он принизил заслуги своей супруги Аллы Пугачёвой. Как пишет Woman, за многолетнее пребывание на сцене Примадонна заслужила звания народной и заслуженной артистки, Ордена за заслуги перед отечеством, Ордена дружбы и еще более двадцати знаков отличия.

Сам Максим в 2004 году был удостоен медали «За веру и добро», два года спустя награждён Орденом Дружбы, а также Орденом Почёта Кузбасса. В 2017 году на премии «ТЭФИ» Галкин стал лауреатом в номинации «Ведущий развлекательной программы» за шоу «Лучше всех!».

Ранее о российских государственных наградах и премиях критически высказалась Чулпан Хаматова. 46-летняя актриса назвала звание народной артистки советским пережитком. После начала спецоперации Хаматова вместе с детьми уехала в Латвию. Сейчас она играет на сцене рижского театра и продаёт свои онлайн-курсы по актёрскому мастерству.

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#концерты #шоу-бизнес

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