Максим Галкин высмеял государственные награды на концерте в Латвии

Во время концерта в Латвии муж Аллы Пугачёвой стал рассуждать на тему государственных наград. Телеграм-канал «Абзац» опубликовал ролик, в котором 46-летний шоумен заявил, что никогда не одобрял получение званий и премий. По его словам, это создаёт зависимость от стороны, которая эти награды выдаёт.

По словам Галкина, он считал, что в России после перестройки «вытравится раболепство в людях по отношению к власти». Юморист отметил, что никогда не любил все эти награды и не хотел «примазываться к власти».

Некоторые считают, что такими словами он принизил заслуги своей супруги Аллы Пугачёвой. Как пишет Woman, за многолетнее пребывание на сцене Примадонна заслужила звания народной и заслуженной артистки, Ордена за заслуги перед отечеством, Ордена дружбы и еще более двадцати знаков отличия.

Сам Максим в 2004 году был удостоен медали «За веру и добро», два года спустя награждён Орденом Дружбы, а также Орденом Почёта Кузбасса. В 2017 году на премии «ТЭФИ» Галкин стал лауреатом в номинации «Ведущий развлекательной программы» за шоу «Лучше всех!».

Ранее о российских государственных наградах и премиях критически высказалась Чулпан Хаматова. 46-летняя актриса назвала звание народной артистки советским пережитком. После начала спецоперации Хаматова вместе с детьми уехала в Латвию. Сейчас она играет на сцене рижского театра и продаёт свои онлайн-курсы по актёрскому мастерству.