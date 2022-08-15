Самолёты над Благовещенском: аэропорт принимает «опоздавших»

Читатели Амур.инфо обратились в редакцию с вопросом: « тут над городом самолёт пятый круг делает, что-то случилось?». В ситуации попытался разобраться корреспондент и обратился в пресс-службу аэропорта Благовещенска.

«Сегодня утром из-за погодных условий в аэропорту Благовещенска, а именно из-за густого тумана, ушли на запасной аэродром в Хабаровск три рейса авиакомпании S7 Airlines. Это рейс из Новосибирска: самолет должен был прибыть в 6:15, ушел в итоге в Хабаровск, а к нам прибыл в 13:12. Еще один рейс из Новосибирска должен был прилететь в 7 часов, в итоге прибыл в 12:46. И еще один рейс из Москвы, должен был прибыть в Благовещенск в 8 утра, прибыл в итоге в 14:27, переждав туман в Хабаровске», – рассказал пресс-секретарь благовещенского международного аэропорта Антон Сильвоник.

После того, как погодные условия позволили приземление самолётов в Благовещенске, воздушные суда благополучно совершили посадку в Благовещенске. Можно предположить, что при заходе на посадку некоторые самолёты находились в воздухе, в зоне ожидания, пережидая, когда полоса освободится.

Эти заходы самолётов на посадку в непривычное время и привлекли внимание граждан.