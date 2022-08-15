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15августа
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сегодня, 16:15 0

Мэр объяснил благовещенцам, почему в городе ремонтируют сразу «все» дороги

А также ответил на другие вопросы, касающиеся городских транспортных артерий

Мэр объяснил благовещенцам, почему в городе ремонтируют сразу «все» дороги
Фото: Амур.инфо

В течение прямого эфира Олегу Имамееву задали несколько вопросов, касающихся ремонтных работ на улицах города, затрудняющих движение транспорта, а также уточнили сроки выполнения работ на определенных участках.

По поводу ремонта «всех» дорог в одно время Олег Имамеев сказал следующее:

Видео: прямой эфир мэра в Центре управления регионом

Глава города объяснил ситуацию и с задержкой работ в Релочном переулке. По его словам, подрядчик обещал сдать участок до 15 августа, но в очередной раз опоздал. Ситуацией заинтересовалась прокуратура Амурской области. Вопрос решается.

Ремонт участка дороги на улице Промышленной от Василенко до Мухина, на состояние которого также пожаловались благовещенцы, входит в планы, сказал мэр. Заявку на финансирование уже подали. Эта работа требует больших финансовых затрат.

Что касается ремонта улицы Мухина, мэр заверил, что ремонтные работы, которые в течение двух лет приносили жителям неудобства, завершатся нынешней осенью.

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#городская власть #дороги #мэрия

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