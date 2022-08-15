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15августа
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сегодня, 17:39 0

В Хабаровском аэропорту поселился свой Хатико

В течение трёх недель сибирский хаски приходит в аэропорт

В Хабаровском аэропорту поселился свой Хатико
Фото: DVHAB.ru

Около трёх недель назад на территории аэропорта Хабаровска появилась собака породы сибирский хаски. Каждый день в течении трёх недель животное приходит на площадь и подолгу ожидает кого-то. Сотрудники и неравнодушные граждане подкармливают собаку, пытаются отыскать старого владельца или найти нового.

— Мы решили попробовать найти в социальных сетях его хозяина, потому что очевидно, что собака породистая, вдобавок с ошейником. Сейчас отслеживаем все комментарии, и вроде как владелец объявился, но пока мы информацию только выясняем, – поделилась Анастасия Хаустова, начальник пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт».

По отзывам граждан в соцсетях, дом владельцев находится неподалёку от аэропорта. Хозяева сейчас в отъезде, за собакой должны следить знакомые. В последние несколько дней собаку не видно, сотрудники пытаются выяснить, куда она пропала.

— У нас подобные случаи периодически бывают. Предыдущая собака к нам пришла зимой. На улице был такой холодный декабрь, и поэтому она зашла в здание, где досмотр. Мы связались с приютом, чтобы ей нашли дом, – рассказали в пресс-службе.

Декабрьский питомец уже обрёл новую семью, а нынешнего продолжают искать, сообщает издание DVHAB.ru

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#Дальний Восток #животные #жизнь #помощь

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