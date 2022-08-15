60-летняя Алёна Свиридова называет брак «фуфлом»

В своё время Свиридовой приходилось бороться со стереотипами: во многом из-за романов с молодыми мужчинами, один из которых был одного возраста с её старшим сыном.

Первым мужем Алёны стал химик по имени Сергей. Вскоре после свадьбы у пары появился сын Василий. Но через три года певица заявила мужу, что тот подавляет её творческую натуру, собрала вещи и ушла. Спустя несколько лет мужчина переехал в Канаду и увёз с собой сына.

В конце 90-х Свиридова вышла замуж за американского дипломата Генри Пикока. Их свадьба прошла на Карибах. Однако спустя время их брак тоже распался.

В 2002-м Алёна участвовала в телепроекте в Кении, где познакомилась с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, который был ровесником её сына. Между ними начался роман. У пары родился сын Григорий, но через три года после этого певица бросила Дмитрия и стала воспитывать мальчика одна.

Почти десять лет Свиридова не говорила о новых отношениях. Только в 2012 году артистка представила общественности своего избранника – бизнесмена Давида Варданяна, который младше её на 14 лет. Недавно Алёна и Давид отметили 12-ую годовщину отношений. При этом певица заявила, что официально выходить замуж больше не хочет. Свиридова не боится осуждения и называет брак «фуфлом».

Звезда признаётся, что в компании ровесников чувствует себя неуютно. По словам артистки, ей всё ещё интересно реализовываться и узнавать что-то новое.