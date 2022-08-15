Ремонт в Первомайском парке Благовещенска закончат к 1 октября

Работы по благоустройству Первомайского парка начались в прошлом году. За это время место отдыха сильно преобразилось, но работы еще не закончены, что беспокоит местных жителей. Во время прямого эфира мэр Олег Имамеев прокомментировал данную ситуацию, а также ответил на другие вопросы, связанные с благоустройством города.

— Действительно, проводится большая работа по благоустройству Первомайского парка впервые за многие годы, благодаря поддержке правительства области и губернатора мы получили финансирование. Работы разделены на два этапа. Первый закончили в прошлом году, остались небольшие замечания по качеству благоустройства, подрядчиком они устраняются в рамках гарантийных обязательств. Что касается полного окончания работ, они будут закончены по контракту до 1 октября текущего года. Пока серьезных сдвигов по графику я не вижу. Подрядчик работает в рамках утвержденного графика, – пояснил Олег Имамеев.

А еще благовещенцы поинтересовались, когда городские дороги очистят от песка и отремонтируют ливневки, которые не справляются с потоками воды. В частности, на пересечении улиц Дьяченко – Студенческая.

— Последние дожди прибавили наносов песка и грязи. В субботу у нас был очередной выезд с руководством ГСТК и ЖКХ, замечания выданы. В мокрую и влажную погоду пылесосы не работают вообще или работают крайне неэффективно, поэтому запускать их будем при более-менее установившейся сухой погоде. Грязь вдоль дорожно-уличной сети будем убирать. Кроме этого, все дождеприемные колодцы и решетки очищаются на регулярной основе силами ГСТК, – ответил Олег Имамеев.

Также мэр отметил, что в микрорайоне специалисты продолжают трудиться на тем, чтобы улучшить работу системы водоотведения.

Продолжая тему благоустройства жители города пожаловались на то, что автобусная остановка «Шевченко» на улице Ленина слишком выделяется на фоне современных павильонов, но совсем не скрывает от дождя и ветра. Мэр ответил, что замена павильона действительно планируется. Скорее всего это произойдет в следующем году.