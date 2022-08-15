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15августа
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сегодня, 16:58 0

Амурская прокуратура завела уголовное дело на администрацию Благрайона

Сотрудников обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям по ремонту дороги

Амурская прокуратура завела уголовное дело на администрацию Благрайона
Фото: реготделение Народного фронта в Амурской области

На протяжении не менее четырех лет, с 2018 по 2021 годы, должностные лица администрации Благовещенского района ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности по ремонту и содержанию автомобильной дороги местного значения на улице Центральная.

В указанный период были неверно определены виды ремонта автомобильной дороги (вместо капитального ремонта ежегодно принималось решение о проведении текущего ремонта), сообщает амурская прокуратура.

В рамках контрактов, заключенных администрацией Благовещенского района, работы по исправлению основания дороги под асфальтобетонным покрытием предусмотрены не были.

Бездействие должностных лиц администрации Благовещенского района привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на сумму более 98 миллионов рублей, которые выделялись на ремонт дороги на улице Центральной в период с 2018 по 2021 годы.

Материалы проверки прокуратура Благовещенского района направила в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

По результатам их рассмотрения Благовещенским МСО СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Благовещенского района.

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#Благрайон #Дальний Восток #дороги #происшествия

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