Амурская археология: хроники албазинских приключений

В канун праздника всех археологов России Амур.инфо выяснило, что удалось и что ещё предстоит узнать экспедиции, которая ведёт раскопки на Албазинском остроге и в его окрестностях. При поддержке группы компаний «Петропавловск» работы на здешних памятниках археологии идут с разной степенью интенсивности с 2011 года. Исследователями получен весьма богатый материал. О более ранних этапах работы экспедиции уже написаны две книги, снят фильм. Руководитель экспедиции Андрей Черкасов рассказывает о том, что удалось найти в этом году.

Русский след

В этом году раскопки велись в нескольких местах на территории, которую занимал Албазинский острог, работы идут до сих пор и будут идти ещё долго – археологический материал очень богатый.

Сезон 2022 года для Андрея Черкасова и его команды можно назвать прорывным. Работы здесь начались в 2012 году, перед этим в 2011 году проводилось геофизическое исследование местности, чтобы уточнить расположение объектов и места раскопок.

Погребения защитников учёные находили в 2014, 2015, 2016 годах. В 2021 году на новом раскопе экспедиция снимала верхний слой, отражающий хозяйственную жизнь острога, а в 2022 году исследователи вышли на уровень погребений защитников крепости.

Фото: Андрей Черкасов

События двух военных кампаний, связанных с осадой Албазина, происходили в 1685-1689 годах. Вскрытый археологами слой, относящийся к этому периоду, хранит обильные следы боевых действий, даёт очень богатый материал для исследований и ставит новые вопросы.

В этом году на территории острога исследовано 58 погребений, сразу выяснилось, что многие защитники погибли от боевых ранений – два из них при жизни получили пулю – один в живот, другой в голову. В 2015 году найдено захоронение казака, который погиб от ранения в живот пушечным ядром.

Был получен достаточно информативный материал, связанный с предметами одежды: нашли бронзовый крест, пуговицы, шапку, ряд фрагментов одежды. На бронзовый крест и некоторые другие находки исследователи возлагают особые надежды – возможно, удастся выяснить, для какой местности России характерны подобные изделия.

Фото: Варвара Хоменкер

Вообще, одна из целей экспедиции – узнать, кто были первопроходцы, из каких земель собирались. В Сибири, откуда начинали свой путь отряды, в казаки мог записаться любой человек, независимо от этноса и сословия. Имеющаяся информация о реальных исторических личностях того времени показывает полное этническое разнообразие: здесь были выходцы из северных областей России, греки – нерчинский воевода Власов, купец-армянин и даже один немец – руководитель обороны острога Афанасий Бейтон.

Что касается рядовых «служилых людей», то их происхождение пока под вопросом. Имеющиеся в исторической литературе упоминания о том, что в освоении Приамурья принимали участие сосланные в Сибирь участники восстания Степана Разина, пока не получили подтверждения.

— Антропологически албазинцы ни на кого не похожи. Они ни с кем не совпадают – ни с сибиряками, ни с Москвой, ни с Доном. Надеемся, полученные в ходе раскопок новые материалы позволят уточнить происхождение албазинцев. Также будут проведены комплексные исследования, которые позволят выяснить их социальные отношения, питание, жизнь, обиход, – рассказывает Андрей Черкасов.

Фото: Андрей Черкасов

Результаты антропологического исследования учёные надеются получить к концу этого года. Впрочем, кое-какие выводы уже можно сделать без сложных исследований. Например, средний рост защитников Албазина несколько выше обычного, анатомические признаки однозначно указывают на то, что это были очень здоровые и сильные во всех смыслах представители мужского населения.

«Князь Албаза»

Помимо участка местности, где находилась крепость, учёные совместно со специалистами Амурского государственного университета в этом году также исследовали так называемый Ангайский могильник. Он интересен тем, что найденные здесь захоронения приоткрывают завесу тайны в отношении генезиса, быта и культуры людей, которые проживали на территории Приамурья до прихода русских. Предполагается, что здесь захоронены дауры, причём один из этих людей явно был не простым человеком – его погребальное убранство выделяется своим богатством. Между собой учёные условно называют человека, который был здесь захоронен «Князь Албаза».

— Раскопана погребальная яма, в ряд десять человек лежали в колодах, предположительно лодки. Одно захоронение выделяется особо, здесь большая лодка, у головы керамический сосуд, скорее всего импорт, возможно с территории Китая, – рассказывает учёный.

Фото: Андрей Черкасов

Упомянутый местный князь, от имени которого произошло название русской крепости на русском имперском фронтире – реальное историческое лицо, которое неоднократно упоминается в документах того времени. Несмотря на условность «рабочего наименования», есть некоторая вероятность, что учёным удастся связать захоронение знатного человека с конкретной исторической личностью.

— Князь Албаза существовал, в ряде документов о нём говорится. Наш антрополог в составе экспедиции будет проводить исследования, возможно удастся установить социальный статус, родственные связи захороненного здесь знатного человека. А что касается дауров в целом, – для нас это своего рода «затонувшая Атлантида», изучение этого народа может приоткрыть много ранее неизвестных страниц истории, – рассказывает Андрей Черкасов.

Дауры населяли Приамурье до появления русских первопроходцев. Происхождение их как этноса до сих пор загадочно. На эту тему есть различные гипотезы, но ни одна из них окончательно не подтверждена. По одной версии, они родственны киданям, по другой – монгольским племенам Чингисхана, по третьей – дауры родственны тунгусам. Между тем, с исторической точки зрения это весьма интересный народ – они стояли на пороге создания собственного государства. И если бы русские пришли несколько позже, им пришлось бы иметь дело уже с Даурским царством.

Фото: Варвара Хоменкер

Часть общей истории

Понятие «оседлость» в минимальной степени касалось «служивых людей», осваивавших Приамурье. Освоение территорий было мощным «социальным лифтом», благодаря которому перемешивались генотипы. Например, исследователям удалось достоверно установить, что первопроходцы Приамурья брали в жёны женщин из местного населения, от смешанных браков рождались дети.

Помимо военных действий, имеются многочисленные следы торговли и культурного обмена, в частности, импортированные из Китая предметы обихода.

Фото: Варвара Хоменкер

Благодаря исследованию в 2014-2016 годах захоронений в землянках, относящихся ко второй осаде острога, а также раскопкам на территории самой крепости, получен очень богатый материал о социальных отношениях, жизни обитателей этих мест.

— Здесь у нас есть археологический памятник в виде города, во всей России таких памятников нет, всё застроено и часто очень сложно понять, к какому времени относятся погребения. В данном случае нам очень помогает, что мы знаем по документам обстоятельства жизни людей, поэтому можем связывать находки с документальным материалом, – рассказывает Андрей Черкасов.

Албазинский острог – это первая дальневосточная столица и первый русский город в регионе. Исследования этого места важны для истории всей России и тесно с ней взаимосвязаны.

Фото: Андрей Черкасов

— По албазинским событиям мы очень хорошо видим формирование русского этноса, – замечает Андрей Черкасов, – в то время Смоленск был под властью Польши, но русский флаг уже был здесь. Освоение Сибири и Дальнего Востока для страны сложно переоценить – этот процесс позволил обогатить казну, обеспечить мощный экономический тыл, после чего у России получилось вернуть ряд утраченных территорий на западе.

Фото: Андрей Черкасов