Сын Никаса Сафронова стал весить 290 килограммов

29-летний пианист несколько месяцев назад весил 270 килограммов. Когда американский ресторан быстрого питания покинул российский рынок, Лука переживал, что теперь похудеет. Однако за пять месяцев сын Сафронова снова поправился и стал весить 289 килограммов.

Пианист отважился встать на весы в программе «Пусть говорят». По его словам, ведущий шоу Дмитрий Борисов был сильно удивлён. Лука заявил, что многие герои в студии жалуются, что при весе «в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира». Сафронов-младший считает, что взбодрил всех своим присутствием и вышел весёлый, бодрый и радующийся жизни.

Пианист не собирается ограничивать себя в питании. После съёмок он улетел в Египет, где наслаждается изысканными блюдами. Лука активно делится в блоге своим отпуском. По словам музыканта, его все узнают и подходят фотографироваться.

Сафронов отметил, что с девушек за совместные снимки теперь берёт плату, поскольку они норовят потрогать его за разные места. Он признался, что берёт за каждый кадр десять долларов, и за один день уже заработал около двухсот баксов.

Подписчики Луки ценят его не за внешность, а за богатый внутренний мир. Под последним постом в соцсетях поклонники хвалят его за жизнерадостность и признаются, что любят его читать.