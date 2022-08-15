Курсанты ДВОКУ участвуют в «Конном марафоне»

В рамках армейских международных игр АРМИ-2022 в Монголии на полигоне «Таван Толгой» проходят соревнования конных подразделений «Конный марафон». В составе российской команды – курсанты ДВОКУ, ранее одержавшие победу на общероссийском отборочном этапе конкурса.

фото: пресс-служба Восточного Военного округа

В конкурсе также принимают участие команды из Монголии, Узбекистана и Зимбабве.

фото: пресс-служба Восточного Военного округа

В программу соревнований входит марафон на дальнюю дистанцию протяжённостью от 110 до 130 километров, а также смешанная эстафета на короткой дистанции.

фото: пресс-служба Восточного Военного округа

Конкурс завершится 18 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

фото: пресс-служба Восточного Военного округа

фото: пресс-служба Восточного Военного округа

фото: пресс-служба Восточного Военного округа