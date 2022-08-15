Мать Наташи Королёвой поддержала оскорбления Тарзана на концерте в Майами

Певица Ирина Билык сейчас даёт концерты в США в поддержку Украины. Людмила Порывай пришла на её выступление в Майами, накинув на плечи украинский флаг. Во время выступления Билык вытащила на сцену маму Наташи Королёвой, которая размахивала сине-жёлтым полотнищем и выкрикивала националистические лозунги. Позже Порывай поделилась видеороликом на своей странице в соцсетях.

Однако дело не ограничилось простым выражением поддержки родной стране. Дошло до публичного оскорбления мужа Наташи Королёвой Тарзана, который открыто поддержал позицию российских властей. Когда Порывай поднялась на сцену, Билык грубо высказалась в адрес её зятя. Однако мама Люда не стала заступаться за мужа своей дочери. В ответ она лишь громко рассмеялась, показав, что полностью разделяет мнение певицы. Видеоролик с оскорблениями в адрес Сергея Глушко быстро разошёлся по Сети.

Пользователи соцсетей осуждают Людмилу Порывай и обвиняют её в равнодушии к судьбе дочери и зятя. По словам подписчиков, «с такими родственниками и врагов не надо».

По слухам, мать Королёвой ещё в феврале разругалась с зятем, когда Тарзан встал на защиту России. Тогда Порывай демонстративно отписалась от его страницы в соцсетях.