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сегодня, 13:59 0

Снова непогода: Амурскую область накроют несколько циклонов

В регионе ожидаются ливни

Снова непогода: Амурскую область накроют несколько циклонов
Фото: Амур.инфо

С 18 по 22 августа на территории Амурской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает амурский гидрометцентр.

Погода ухудшится в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов. Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду, рассказывают в амурском гидрометцентре.

В связи с интенсивным выпадением осадков высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области.

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#погода #природа

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