Снова непогода: Амурскую область накроют несколько циклонов

Погода ухудшится в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов. Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду, рассказывают в амурском гидрометцентре.

В связи с интенсивным выпадением осадков высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области.