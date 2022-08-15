Снова непогода: Амурскую область накроют несколько циклонов
В регионе ожидаются ливни
С 18 по 22 августа на территории Амурской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает амурский гидрометцентр.
Погода ухудшится в связи с прохождением через территорию Амурской области серии западных циклонов. Ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Смещение фронтальных разделов будет сопровождаться усилением ветра в дневные часы при грозах местами до 13-18 метров в секунду, рассказывают в амурском гидрометцентре.
В связи с интенсивным выпадением осадков высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области.
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