Сотрудники офисов померились силами на набережной Амура

В рамках празднования Дня физкультурника в районе бронекатера на благовещенской набережной муниципальная информационная библиотечная система провела Первый городской чемпионат по офисным видам спорта на кубок мэра.

Участие в спортивном состязании приняли 12 команд (72 участника) и более 100 человек из команд поддержки. Зрителями стали сотни благовещенцев и гостей города.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Соревнования начались с разминки от «Авторадио-Благовещенск».

Фото: Библиотеки Благовещенска

Затем команды представили свои визитки – названия, девизы и даже творческие номера. Участники чемпионата отлично подготовились: команды запаслись форменной одеждой, подготовили «кричалки» и интересный реквизит.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Так, команда «Э'Клерки» компании «Крипта» украсила своё офисное кресло заострёнными линейками, сделав его похожим на трон из знаменитой «Игры престолов».

Фото: Библиотеки Благовещенска

Отличились и другие офисные служащие. Коллектив комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» выделялся с помощью большого мягкого сердца. Украшением и талисманом команды логистической компании «Аврора» стал мужчина в костюме зайца.

После красочного приветствия начались соревнования. Первый этап – эстафета. Участники команд должны были слаженно прошагать в огромных лыжах, затем метко попасть бумажным комком в урну, а потом, набрав воду в кулере, аккуратно пронести её по полосе препятствий.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Вторым этапом стали гонки на офисных стульях. Из-за возможной травмоопасности соревнований на площадке дежурил спортивный врач.

«К счастью, обошлось без происшествий. Ни один стул не пострадал!», – пишут организаторы.

Третьей дисциплиной стал офисный боулинг. Одного из участников команды в защитном шлеме на скейтборде толкали в пустые кеги от воды. Необходимо было сбить как можно больше снарядов.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Последний этап – коллективная подпись. Каждой команде предстояло собрать паззл и отгадать слово из трёх букв на спортивную тему: «гол», «шах», «пас» и другие, а затем написать своё слово вшестером, с помощью специального приспособления.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Комментатором соревнований стал сотрудник библиотечной системы Благовещенска Анна Юрьева.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Награды участникам соревнований вручила исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации Благовещенска Юлия Кочкина, а победителям – начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Благовещенска Татьяна Поздеева.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Кубок мэра Благовещенска первого чемпионата по офисным видам спорта III степени получила команда «Двенашка» школы № 12, второй стала команда «Юные ГТОшники» спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

Фото: Библиотеки Благовещенска

Победителем соревнований стала команда «Торнадо ПФР» отделения пенсионного фонда России по Амурской области.

Фото: Библиотеки Благовещенска

Все команды, участвовавшие в первом городском чемпионате по офисным видам спорта, получили комплекты подарков: дипломы, сертификаты и сувениры.

Звания «Лучший капитан» удостоилась Евгения Шилкова из команды «Убойная сила» министерства социальной защиты населения Амурской области. Лучшей командой поддержки жюри признало помощников команды «2ГИС-Благовещенск».

Фото: Библиотеки Благовещенска

Выступление команды «2ГИС-Благовещенск» отметили также специальным призом жюри.

Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска планирует и дальше проводить подобные соревнования для офисных работников.

Справка АИ

Список команд-участников

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 27 г. Благовещенска» – команда «Супер»

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Благовещенска – команда «Позитив!»

3. Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» «магазин № 528 Эльдорадо» – команда «Эльдорадо»

4. Дистрибьюторская компания «Аврора» – команда «Аврора»

5. Общество с ограниченной ответственностью «Крипта» – команда «Э, клерки!»

6. Комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» – команда «Добрые сердца»

7. ООО «Дубль-ГИС Благовещенск» – команда «2ГИС»

8. Общество с ограниченной ответственностью «Полезные люди» – команда «Полезные люди»

9. Министерство социальной защиты населения Амурской области – команда «Убойная сила»

10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 12 г. Благовещенска» – команда «Двенашка»

11. Отделение Пенсионного фонда Амурской области – команда «Торнадо ПФР»

12. Муниципальное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» – команда «Юные ГТОшники».