Андрей Разин рассказал о масштабной афере с группой «Ласковый май»

Разин рассказал, что по всей стране гастролировали 67 коллективов «Ласкового мая». По его словам, «ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда его в глаза не видел». У продюсера было право выдачи гастрольных удостоверений, поэтому он запустил множество коллективов по всей территории Советского Союза.

Разин отметил, что они запускали по одному коллективу на каждый областной центр. В каждом городе поклонницы были уверены, что перед ними выступает Юрий Шатунов. Когда через три месяца группа приезжала в тот же город, зрители видели тех же артистов.

Как сообщает «Комсомольская правда», в фильме продюсер также рассказал, сколько зарабатывал на музыкантах. По словам Разина, каждый месяц на его счёт поступало минимум 5 миллионов рублей. То есть за годы существования группы он заработал минимум 360 миллионов.

Доходило до того, что наличные деньги продюсер «Ласкового мая» хранил в мешках из-под сахара, которые занимали несколько комнат. Он уверял, что часть денег ему пришлось сжечь в старом доме под Рязанью, чтобы не попасть под расстрельную статью за «хищение государственного имущества в особо крупном размере».