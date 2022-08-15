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Андрей Разин рассказал о масштабной афере с группой «Ласковый май»

Разин признался, что по стране гастролировали 67 коллективов «Ласкового мая»

Андрей Разин рассказал о масштабной афере с группой «Ласковый май»
Фото: zen.yandex.ru

Продюсер Андрей Разин в фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказал о главной афере в мире шоу-бизнеса. Он признался, что по стране ездили коллективы без Юрия Шатунова, сообщает Teleprogramma.pro.

Разин рассказал, что по всей стране гастролировали 67 коллективов «Ласкового мая». По его словам, «ни один чиновник, ни один директор филармонии никогда его в глаза не видел». У продюсера было право выдачи гастрольных удостоверений, поэтому он запустил множество коллективов по всей территории Советского Союза.

Разин отметил, что они запускали по одному коллективу на каждый областной центр. В каждом городе поклонницы были уверены, что перед ними выступает Юрий Шатунов. Когда через три месяца группа приезжала в тот же город, зрители видели тех же артистов.

Как сообщает «Комсомольская правда», в фильме продюсер также рассказал, сколько зарабатывал на музыкантах. По словам Разина, каждый месяц на его счёт поступало минимум 5 миллионов рублей. То есть за годы существования группы он заработал минимум 360 миллионов.

Доходило до того, что наличные деньги продюсер «Ласкового мая» хранил в мешках из-под сахара, которые занимали несколько комнат. Он уверял, что часть денег ему пришлось сжечь в старом доме под Рязанью, чтобы не попасть под расстрельную статью за «хищение государственного имущества в особо крупном размере».

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#финансы #шоу-бизнес

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