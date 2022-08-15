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15августа
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сегодня, 14:22 0

Благовещенцу вернули деньги, удержанные приставами

Мужчине помогли сотрудники прокуратуры

Благовещенцу вернули деньги, удержанные приставами
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске сотрудники надзорного ведомства помогли гражданину вернуть более 140 тысяч рублей, незаконно удержанных у него судебными приставами-исполнителями, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что приставы удержали с гражданина денежные средства в счет погашения задолженности, однако при этом не сообщили ему о возбужденном в отношении него исполнительном производстве.

По результатам проверки приставам вынесли представление, должнику были возвращены излишне удержанные 140 тысяч рублей.

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#закон

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