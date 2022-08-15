Благовещенцу вернули деньги, удержанные приставами

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что приставы удержали с гражданина денежные средства в счет погашения задолженности, однако при этом не сообщили ему о возбужденном в отношении него исполнительном производстве.

По результатам проверки приставам вынесли представление, должнику были возвращены излишне удержанные 140 тысяч рублей.